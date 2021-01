Magazine Trilha do ecoturismo

A serra que brilha “Em Goiás, o rio é vermelho e a serra é dourada.” O antigo ditado popular cai feito luva quando o assunto é o Parque Estadual Serra Dourada, na cidade de Goiás. Por meio de uma trilha de mais de duas horas, é possível subir até a serra e conhecer o Vale das Areias, com rochas e tons variados que esfarelam com o toque dos dedos. São as mesmas ...