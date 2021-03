Para quem já maratonou Desalma, Legacies e Wynona Earp: A Maldição dos Renascidos e está com saudade de uma história sobrenatural inédita ou para quem gosta do gênero, o Globoplay estreou a série exclusiva Trickster: O Agente do Caos. Baseado na trilogia best-seller de Eden Robinson, a obra acompanha Jared (Joel Oulette), um adolescente indígena que não mede esforços para sustentar sua família e que começa a presenciar manifestações míticas inacreditáveis.

Com isso, sua vida já caótica sofre uma reviravolta. Ele pensa que está sofrendo alucinações, mas percebe que, para seu alívio – e também surpresa –, os eventos que protagoniza são muito reais. Jared começa a descobrir que há muitos mistérios no lugar onde cresceu, nas pessoas que ama e em si próprio. A série traz lendas indígenas, magia antiga e ritos de passagem em uma história de amadurecimento.