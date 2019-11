Magazine Tributo a Coldplay se apresenta pela primeira vez em Goiânia Show neste sábado conta com os sucessos da banda inglesa que está entre as mais populares do mundo

A turnê Colours Coldplay: Latin America Tribute Show aporta em Goiânia neste sábado, às 20 horas, no Teatro PUC, pela primeira vez. A banda Coldplay, dona de sucessos como Paradise, Fix You e The Scientist, é a homenageada. No vocal, Thiago Gonçalves tem experiência no assunto, uma vez que foi convidado pelo próprio Chris Martin a participar de uma música em ...