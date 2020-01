Magazine Trem bom demais da conta

As lembranças de quando era menino e avistava, de longe, os altos prédios de Goiânia, estão marcadas na memória do vendedor de pequi Carlos Alberto da Silva, 47. Assim como vários goianos vindos do interior, ele chegou à capital ainda criança, com os pais e as irmãs de Joviânia, Região Sul do Estado. “Recordo com carinho dos almoços de domingo, do arroz com pequi e d...