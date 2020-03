Magazine Traumas que nunca se curam Disforia, que marca a estreia do gaúcho Lucas Cassales em longas, chega hoje ao Lumière Banana Shopping

O suspense Disforia, que chega hoje à grade do Lumière do Banana Shopping, marca a estreia do gaúcho Lucas Cassales à frente de direção de longas-metragens. Na história, após sofrer uma experiência traumática, Dário, interpretado por Rafael Sieg (de As Ineses, Alaska e Ainda Orangotangos), é um psicólogo infantil, que volta a atender crianças e sua primeira pacie...