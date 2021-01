Magazine Tratamentos e aromaterapia

A otorrinolaringologista Nicia Oliveira Reis Santana explica que o tratamento depende do tempo de perda do olfato. “Quadros mais recentes, com dias a dois meses, têm uma expectativa de resolução melhor que os quadros crônicos de mais de 6 meses. Por isso, a importância de um acompanhamento precoce”, diz. Além dos cheiros comuns do dia a dia, o treinamento olfativo pode s...