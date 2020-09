O tratamento para o paciente com rinite alérgica é individualizado. Somente o médico especialista consegue identificar e realizar o acompanhamento mais indicado para cada caso. As drogas hoje disponíveis vão desde substâncias para aliviar os sintomas como aquelas para prevenir as crises. Existe, inclusive, o que os leigos chamam de “vacina”, mas na verdade é a imunoterapia específica, que consiste em aplicar pequenas doses de alérgenos para tentar dessensibilizar o organismo e reduzir as crises.

“Essa é uma das medidas disponíveis para pacientes que não tenham respondido satisfatoriamente às medidas de controle ambiental e medicamentos específicos. Por se tratar de uma doença crônica, não utilizamos o termo cura, mas a imunoterapia representa um tratamento que pode impactar expressivamente na qualidade de vida do indivíduo, reduzindo intensidade e frequência de crises”, ressalta a médica Renata Parrode Bittar, especialista em alergia e imunologia pela Faculdade de Medicina da USP.

A profissional destaca que a terapia é prescrita e executada por médico especialista em alergia e deve ser planejada individualmente, visto que o paciente receberá por intermédio de aplicações, que podem ser subcutânea ou sublingual, o alérgeno envolvido nas suas alergias. “Assim, o risco de reação, apesar de baixo, deve ser monitorado”, explica. Essa época do ano chega a ser um pesadelo para quem sofre com as alergias respiratórias.

Eventualmente, a rinite alérgica pode ocasionar sinusite, quando o acúmulo de secreção nos seios da face é contaminado por algum tipo de bactéria. Também pode aumentar a incidência de otites e, em casos mais sérios, até pneumonias. Vale a pena ressaltar ainda que cerca de 15% dos indivíduos com rinite alérgica podem ter asma, de acordo com a médica. O principal problema, no entanto, é que as crises de rinite alérgica prejudicam a qualidade do sono e a disposição de maneira geral de quem convive com o problema.