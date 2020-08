Magazine Transplante versus implante

Quando se fala em transplante de barba, muita gente ainda confunde com o implante capilar. O transplante basicamente é retirar um folículo de um local e implantar em outro, que pode ser na barba ou no couro cabeludo. No caso do implante, a técnica normalmente utiliza material artificial biocompatível que é inserido no corpo. A contraindicação é porque a taxa de rejei...