Magazine Transatlântico no meio do Cerrado

Se olhar com atenção, é possível ver um navio ancorado no meio do Centro de Goiânia. Tudo porque o Teatro Goiânia foi pensado com uma planta construtiva náutica, com elementos que lembram escotilhas, proa, popa, convés e linha de flutuação. Inaugurado em 1942, no mesmo dia do Batismo Cultural de Goiânia, o teatro é o edifício mais imponente de sua época. “Tem a robustez...