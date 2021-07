Magazine Trajetória de Orlando Drummond vai muito além do inesquecível Seu Peru Ator e dublador morreu nesta terça-feira, aos 101 anos. Famoso pelo extravagante personagem na Escolinha do Professor Raimundo, ele atuou como dublador em mais de 70 produções

Popeye, Scooby-Doo, Vingador (Caverna do Dragão) e o inesquecível Seu Peru. Esse foram alguns dos personagens que alegraram gerações através do trabalho do ator, dublador, humorista e radialista Orlando Drummond Cardoso, que morreu ontem em decorrência de falência múltipla dos órgãos, Orlando Drummond tinha 101 anos e morreu em sua casa, na cidade do Rio de Janeiro...