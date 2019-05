Magazine Trailer de 'It - Capítulo 2' é divulgado; assista Com estreia agendada para o dia 5 de setembro, a sequência acompanha a história dos membros do Clube dos Perdedores, 27 anos após os acontecimentos do primeiro filme

Adaptação dos livros de Stephen King, It - a coisa bateu recordes do gênero de horror no cinema e ganhou continuação. Com estreia agendada para o dia 5 de setembro, It - Capítulo 2 acompanha a história dos membros do Clube dos Perdedores, 27 anos após os acontecimentos do primeiro filme. O trailer da sequência foi divulgado nesta quinta-feira, 9. Com quase 3 min...