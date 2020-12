Magazine Tragédia que virou comédia: Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu ultrapassou o sucesso de bilheteria

“Eu costumava frequentar o Bar Magumba. O pior ambiente do atracadouro. Infestado de todos os refugos e assassinos desde Bombaim até Calcutá. Era pior do que Detroit.” Assim começa uma das sequências mais hilárias das comédias nas últimas décadas, que soube lidar com perfeição com o instrumento da paródia de outras produções famosas. Nessa cena de Apertem os Cintos, o Pi...