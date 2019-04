Magazine Tradição que se renova

De pés descalços, eles percorrem um trajeto que parte da Igreja da Boa Morte, na Praça do Coreto, na cidade de Goiás, faz uma parada na Igreja do Rosário, onde há uma mesa representando a Santa Ceia, e se encerra na Igreja de São Francisco, que simboliza o Monte das Oliveiras, onde há a encenação da captura do Nazareno. Os perseguidores de Jesus saem, em ritmo acelera...