Além do arroz com pequi e do frango caipira, outra receita que define muito bem a gastronomia goiana é o peixe na telha, encontrado facilmente em vários restaurantes e barzinhos da capital. O prato foi criado no final da década de 1970 pelo escritor e folclorista Bariani Ortencio, de 97 anos, e publicado no livro Cozinha Goiana, pela editora Kelps, com quase dez edições lançadas. Na época, o amigo e professor Aldair Silveira Aires, que tinha montado há pouco tempo o restaurante Forno de Barro, no Setor Sul, ponto de vários artistas, procurava a melhor maneira para servir uma peixada aos clientes.

Para resolver o problema, Bariani sugeriu servi-lo numa telha que ele fabricou de cerâmica queimada com as extremidades fechadas. Ali estava o prato perfeito para manter a peixada borbulhando mesmo depois de meia hora de sair do forno. O folclorista lembra que o peixe é feito numa panela normal, depois é colocado no forno com farinha de rosca e em seguida na telha. Após 40 minutos pode ser servido. “Na época essa receita foi aplaudida por todo mundo do restaurante. Mais tarde levei essa criação para São Paulo e para os EUA. Hoje está em todos os cantos do Brasil e com várias versões”, comemora. Confira receita na página ao lado.