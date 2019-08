Magazine Traço do arquiteto, gosto tanto dela assim

Além da beleza do interior de Goiás, com seus centros históricos e prédios tombados, a qualidade estética do documentário fica por conta da arquitetura de Brasília, reconhecida como patrimônio cultural da humanidade e que completará 60 anos em 2020. “Vamos mostrar a herança arquitetônica, artística e cultural que se formou em quase três séculos de ocupação do Planalto Ce...