Magazine Três séculos atrás, começava processo que culminou na criação de Goiás Há 300 anos, Bartolomeu Bueno da Silva pedia ao rei de Portugal autorização para explorar minas de ouro no sertão brasileiro

Em 13 de janeiro de 1720, um despacho trazia o requerimento assinado pelos “capitães Bartolomeu Bueno da Silva, João Leite da Silva Ortiz e Domingos Rodrigues do Prado”. No documento, seus autores falavam em avançar “em toda parte do sertão da América”, dando continuidade a “entradas que têm feito”, onde, segundo eles, habitava “gentio bárbaro, em aldeias do rei...