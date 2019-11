Magazine Três personagens fora do padrões protagonizam as estreias nacionais da semana Longas nacionais levantam debate histórico sobre música, resgatam a memória do cinema brasileiro e falam de jeito leve sobre preconceito e questões de gênero

Um está por trás do afrobeat. Foi multi-instrumentista, compositor e ativista dos direitos humanos. O nome do segundo faz parte da história do audiovisual brasileiro, tendo realizado, ao longo de quase 60 anos de carreira, mais de 300 filmes, entre longas, medias e curtas-metragens. O outro, porém, não foi. Ele ainda é. Dono de um salão de beleza, o travesti ...