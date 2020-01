Magazine Três mulheres, um só destino Salve-se Quem Puder, que estreia hoje, na Globo, é uma comédia romântica que tem o Programa de Proteção à Testemunha como pano de fundo

Quando a vida entrelaça o destino de três mulheres completamente diferentes e no meio do caminho há a chegada de um furacão e um crime em andamento, a confusão é certa. É nesse cenário, em Cancún, no México, que Alexia Máximo (Deborah Secco), Luna Furtado (Juliana Paiva) e Kyra Romantini (Vitória Strada) tornam-se testemunhas acidentais de um assassinato que vai unir...