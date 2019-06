Magazine Três grandes títulos do PlayStation 4 passarão a custar R$ 79,90 a partir da próxima sexta (28) Games serão incluídos à linha PlayStation Hits

Boa notícia para os donos de um PlayStation 4 no Brasil: grandes medalhões do console, como Horizon Zero Dawn, God of War III Remastered e Nioh terão preços reduzidos. A partir da próxima sexta-feira (28), os games vão custar a bagatela de R$ 79,90. A redução foi anunciada pelo blog oficial da Sony Brasil após a inclusão dos títulos à linha PlayStation Hits na Amé...