Magazine Três bandas animam pré-festa do Goiânia Noise Esquenta conta com três bandas dá prévia do festival, que será realizado em agosto

As bandas da nova remessa do rock goiano Templates, Gregor e Light River Company (foto) fazem um esquenta nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, na Monkey Goiânia, para o Goiânia Noise. O festival, que neste ano chega à 25ª edição, será realizado em agosto. O ingresso custa R$ 10.Confirmada para o primeiro dia do festival, a Templates é formada por Tiago Povoa ...