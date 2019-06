Magazine “Toy Story 1” foi marcante como primeira animação toda produzida em computador

Vale viajar no tempo – em 1991, e de forma pioneira, a Disney se utilizou de ferramentas digitais para criar, na animação A Bela e a Fera, de Gary Trousdale e Kirk Wise, a famosa cena em que o casal de protagonistas dança no salão. A cena foi criada no computador, e abriu um mundo de possibilidades em termos de realismo e perspectiva. Algo se passou ali, e com certeza os ...