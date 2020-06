Magazine Totalmente Demais: Stelinha promete a Carolina que ela se casa com Arthur, se desconsiderar a aposta

Eliza não cede às tentativas de Jonatas e termina definitivamente o namoro com o rapaz. Germano pede a Lili que fique de olho em Fabinho. Adele avisa a Cassandra que o próximo ensaio do concurso será inspirado nas Olimpíadas. Jojô tenta juntar Eliza e Arthur. Stelinha promete a Carolina que ela se casa com Arthur, com a condição de que a jornalista desconsidere a aposta f...