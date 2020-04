Dorinha sugere que Carolina aproveite seu período fértil para seduzir Arthur. Cassandra quer mudar o visual e pede ajuda a Kátia e Lurdinha. Zé Pedro avisa a Germano que fornecedores estão sondando sobre a postura da Bastille em relação à poluição do Rio Tamanduá. Marcão acusa Fabinho de estar investindo em Leila e termina o namoro com ela. Jonatas diz a Rosângela que viu Florisval com uma mulher. Rosângela expulsa Florisval de casa. Jonatas leva Eliza para conhecer sua família. Ao ver Arthur conversando com Lorena, Carolina decide seduzir Rafael para provocar ciúmes no empresário.