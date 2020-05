Magazine Totalmente Demais: Jonatas arma um escândalo na festa Confira o resumo do capítulo desta quinta-feira (14) da novela das sete

Rosângela pressiona Florisval a terminar o relacionamento com Maristela. Débora descobre que Hugo ingeriu alguma substância tóxica sem saber e desconfia do envolvimento de Cassandra. Lili repara o interesse de Leila por Jonatas. Com a consciência alterada pela bebida, Jonatas arma um escândalo na festa. Carolina avisa a Lili que Eliza será eliminada do concurso. Eliza s...