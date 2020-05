Magazine Totalmente Demais: Germano dá nova chance a Jonatas Confira o resumo do capítulo desta sexta-feira (15) da novela das sete

Jonatas questiona Jamaica sobre seu comportamento na festa. Fabinho e Leila fazem as pazes. Jonatas desabafa com Rosângela sobre ter prejudicado Eliza. Jeniffer mostra para a família o vídeo divulgado na internet com o escândalo de Jonatas. Germano não demite Jonatas e lhe dá uma nova chance. Débora avisa a Cassandra que contará para todo mundo que foi ela quem dopou J...