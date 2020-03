Arthur pergunta a Eliza se ela já pensou em ser modelo. Eliza dá para Gilda a gorjeta que recebeu de Arthur. Carolina exige que Arthur vá com ela para a Austrália. Eliza conta à mãe sobre os olhares de Dino. Rafael volta da Europa e conversa com Charles. Lu vai com Max na boate e conhece Rafael. Jacaré ameaça Lu e Rafael na saída de uma boate e Jonatas ajuda os dois. Eliza tenta se defender de Dino, que acaba sofrendo um acidente. Gilda orienta Eliza a fugir para não ser acusada de assassinato. Eliza consegue carona com Bino e viaja para o Rio de Janeiro.