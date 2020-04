Fabinho, Leila e Jamaica são presos por desacato à autoridade. Lorena afirma a Pietro que derrubará Carolina. Germano avisa a Lili que Fabinho foi preso. Eliza confessa a Jonatas que está nervosa com a primeira prova do concurso. Zé Pedro liberta Fabinho e seus amigos da prisão. Fabinho sente ciúmes de Jonatas quando Germano o elogia. Eliza assiste a um filme com Arthur e se emociona ao lembrar de Jonatas. Aparecida se incomoda ao ver Arthur abraçando Eliza, e o empresário a repreende.