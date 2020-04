Débora acusa Cassandra de sentir vergonha do pai. Eliza aceita o convite de Jonatas para morar com ele. Jonatas impede que Jeniffer saia com Cascudo. Jojô acredita que Eliza seja uma nova amante de Arthur e arma para os dois. Arthur esclarece a Eliza que quem mandou as mensagens foi Jojô, e a deixa feliz ao lhe dizer que ainda está participando do concurso. Arthur avisa a Eliza que ela terá que morar com ele.