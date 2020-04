Germano acusa Rafael pela morte de Sofia, e avisa a Carolina que romperá sua parceria caso o fotógrafo permaneça trabalhando para o concurso. Lili não admite que Rafael seja demitido. Lorena provoca Eliza. Jonatas e Germano conversam, e o dono da Bastille convida o rapaz para trabalhar com ele. Carolina se preocupa com o sucesso de Eliza entre os jornalistas. Fabinho pede Leila em namoro. Eliza é abordada pelo Comendador e acaba o agredindo. Lili comenta com Carolina que talvez tenha se precipitado em elogiar Eliza. Eliza informa a Arthur que desistiu do concurso.