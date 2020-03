Gilda tenta convencer Eliza de que seu pai faleceu. Arthur ganha a competição de caiaque e é saudado por Daniele. Carolina comunica que irá para Austrália participar de um editorial de moda. Pietro informa que a modelo do editorial será Daniele Lieb Dich. Dorinha e Zé Pedro se hospedam com as crianças na casa de Carolina. Pietro e Lu insinuam para Carolina que Germano está interessado na executiva. Lili decide acompanhar Germano na viagem à Austrália com Carolina. O carro de Arthur quebra na estrada e ele encontra Eliza na oficina de Dino.