Magazine Totalmente Demais: Eliza arma para Cassandra Confira o resumo do capítulo desta segunda-feira (25) da novela das sete

Stelinha é rude com Eliza e Jojô. Rafael e Lili falam sobre o aniversário de Sofia. Jonatas pensa em Eliza. Jamaica questiona Fabinho sobre sua surpresa para Leila. Arthur e Carolina dormem juntos. Carolina se surpreende ao ver Eliza chegar ao evento com Stelinha. Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro do pagamento dos trabalhadores, e sabota os envelopes. Sem s...