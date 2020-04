Jonatas não gosta de ver Arthur com Eliza. Cassandra faz um ensaio fotográfico, e Adele decide inscrevê-la no concurso. Jonatas se oferece para ir com Eliza visitar a Excalibur. Eliza aceita a proposta de Arthur. Carolina gosta do trabalho de Rafael e se interessa em agendar uma reunião com o fotógrafo. Rafael tira fotos de Eliza. Eliza faz um jantar especial para ela e Jonatas. Arthur e Carolina assinam o contrato da aposta. Germano incentiva Lili a deixar seu luto. Carolina observa a foto de Eliza e pensa em sabotar a modelo de Arthur.