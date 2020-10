Magazine Totalmente Demais chega ao fim nesta sexta-feira (9) com boa audiência e torcida dos fãs A média de audiência da edição especial de Totalmente Demais foi de 30 pontos na Grande São Paulo, número semelhante ao obtido em 2016, quando registrou média de 31 pontos na região

Sucesso em 2016, a novela Totalmente Demais, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, voltou a agradar o público e conquistar boa audiência em sua reprise, que chega ao fim nesta sexta-feira, na Globo. Também provocou barulho nas redes sociais, com muitos fãs do casal Arliza pedindo um novo final para a história - na primeira versão, a mocinha terminou com Jo...