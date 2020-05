Magazine Totalmente Demais: Cassandra arma para Eliza Confira resumo da novela das sete desta segunda-feira (11)

Ao ver Arthur com Natasha, Carolina acusa o empresário de sabotar o concurso Garota Totalmente Demais. Cascudo usa a mochila de Jeniffer para guardar seus pertences. Cassandra arma para Eliza, mas acaba prejudicando Hugo. Rosângela não gosta da intervenção de Montanha sobre seus filhos. Com a consciência alterada, Hugo confunde Lurdinha com Carolina. Orientado por Jacaré, R...