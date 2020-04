Eliza revela a Jonatas que teve problemas com seu padrasto. Rafael deixa claro para Lu que não deseja um relacionamento sério. Germano vê sua foto no jornal após levar o banho de tinta de Fabinho. Arthur recusa a proposta de Carolina de terem um filho juntos. Jonatas ajuda Fabinho e seus amigos ativistas a se esconder da polícia. Fabinho agradece a ajuda de Jonatas e deixa um cartão com seu telefone. Arthur avisa a Max que a vencedora do concurso Garota Totalmente Demais deve ser de sua agência.