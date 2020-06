Magazine Totalmente Demais: Arthur se humilha para conseguir o perdão de Carolina

Arthur se desculpa com Eliza. Gilda consegue convencer Dino a deixá-la ir para o Rio de Janeiro. Pietro propõe que Carolina tenha um filho com ele. Jamaica aconselha Fabinho a pedir desculpas para Jonatas e Leila. Lili pede a Jonatas um relatório sobre o projeto do rio Tamanduá. Rosângela se entristece ao ver Florisval presenteando Maristela com um anel de noivado. A...