Eliza e Jonatas desconfiam da proposta de Arthur. Dino decide proibir Gilda de encontrar sua tia em Itaguaí. Florisval é preso por não pagar a pensão dos filhos. Lu destrata Rafael. Fabinho questiona se Germano está traindo Lili com Carolina. Carolina paga as pensões atrasadas de Florisval. A editora pergunta a Zé Pedro se é possível colocar uma aposta em contrato. Hugo aceita ajudar Eliza e oferece a melhor mesa do restaurante a ela e Gilda. Débora empresta roupas a Eliza. Dino descobre que Gilda penhorou o colar e deduz que a esposa foi atrás de Eliza.