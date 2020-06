Magazine Totalmente Demais: Arthur ensaia um beijo técnico com Eliza para o editorial romântico

Carolina comunica à sua equipe que a próxima prova do concurso será um editorial romântico. Eliza avisa a Arthur que não sabe se conseguirá fazer o editorial. João e Maria fotografam Lili com Rafael saindo do estúdio e enviam para Dorinha. Arthur orienta Max a beijar Eliza para o ensaio do editorial romântico, mas a modelo trava. Dorinha arma um jantar para unir Germano e...