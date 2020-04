Florisval ofende Jonatas. Arthur afirma a Carolina que escolherá o júri do concurso a seu lado, para evitar fraudes. Eliza se livra do cartão de visitas de Arthur. Cassandra descobre que a Excalibur tem interesse em Eliza, e chantageia Adele. Jonatas procura Rosângela e convence a mãe de que trabalha honestamente, mesmo morando na rua. Fabinho diz a Jonatas que, caso consiga aprovar o projeto de despoluição do rio Tamanduá, arrumará um emprego para ele na Bastille. Jonatas sugere que Fabinho envolva as pessoas da comunidade no projeto. Eliza entra no carro de Arthur para fugir de Jacaré e Braço.