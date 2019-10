Magazine Toquinho e Ivan Lins se apresentam juntos nesta sexta-feira (18) em Goiânia Os músicos fazem uma homenagem ao cantor baiano João Gilberto com o show 50 Anos de Música

Não vão faltar clássicos da bossa nova no show 50 Anos de Música, entoado pelos artistas Toquinho e Ivan Lins, que se apresentam juntos nesta sexta-feira (18), no Teatro do Centro de Convenções da Puc Goiás. Os músicos fazem uma homenagem ao baiano João Gilberto com um resgate ao repertório criado pelo cantor. Canções como Desafinado, Garota de Ipanema, Bim Bom, C...