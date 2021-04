Magazine TonZêra e Renato Piau fazem live em tributo a Luiz Melodia Apresentação será nesta quarta-feira (28), às 20 horas, com transmissão pelo YouTube

O cantor e compositor TonZêra convida Renato Piau para dividir o palco do show Histórias e Melodias de um Pérola Negra em tributo a Luiz Melodia. A apresentação será nesta quarta-feira (28), às 20 horas, com transmissão pelo canal do YouTube do Sesc Goiás. A live faz uma releitura de obras do cantor e compositor, incluindo sucessos como Pérola Negra, Estáci...