Tony Gordon desbanca goiano e conquista o The Voice Brasil Essa é a quinta edição seguida vencida pelo Time Teló, ainda invicto na programa

Com 36,2% dos votos do público, Tony Gordon se tornou na noite desta quinta-feira (3) o grande vencedor do The Voice Brasil 2019. Ele superou o goiano Willian Kessley e as cantoras Lúcia Muniz e Ana Ruth. Com o título, o representante do Time Teló ganhou R$ 500 mil reais e um contrato com a Universal Studios. Quem também comemorou bastante o título de Tony f...