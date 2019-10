Magazine Toni Garrido volta a Goiânia com novo show solo no Projeto Executiva no Palco Apresentação no Passeio das Águas terá hits da carreira e novas músicas da carreira solo

O reggae com pegada pop de Toni Garrido está de volta a Goiânia nesta quarta-feira com show especial no projeto Executiva no Palco, com entrada gratuita, no Passeio das Águas Shopping. Marcada para 21 horas, a apresentação terá novidades do novo show solo de Garrido. Mas ele não deixa, claro, de relembrar alguns dos maiores sucessos da trajetória musical, a exe...