Magazine Tom Cruise salvou a vida de Elisabeth Shue durante gravações de “Cocktail”

O ator Tom Cruise salvou a vida da atriz Elisabeth Shue durante as gravações do filme Cocktail (1988). A informação foi divulgada mais de 30 anos depois por Bill Bennett, que atuou como cinegrafista no longa. Segundo o The Sun, ele narrou a história em um grupo do Facebook chamado Crew Stories. Bennett, que agora atua como diretor de fotografia, afirmou que a equipe d...