Magazine “Todos os seres humanos, homens ou mulheres, podem ser derrotados”

No livro Damas da Lua, o único personagem com uma perspectiva narrada em primeira pessoa é Abdallah, criado pela escrava Zarifa e filho do maior comerciante do vilarejo. Sentimental, ele regurgita as lembranças envolvendo sua mãe, morta misteriosamente, a filha médica e a mulher que não o ama num fluxo de pensamento ao longo de um voo de avião.Embora essa condição tenha ...