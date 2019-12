Magazine Toca esse som: confira a retrospectiva musical de 2019 Neste ano a música entoou cadência em lançamentos que experimentam as mais diferentes possibilidades do digital

Em ano protagonizado por polarizações na arte e na cultura, a música entoou voz em lançamentos que experimentaram as mais diferentes possibilidades do digital. Seja em lançamentos exclusivos para o streaming, em apoios virtuais no trabalho de criação ou nos ruídos eletrônicos, a produção musical encontrou novos caminhos no final da década. Em Goiânia, a Boogarins ...