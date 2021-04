Magazine “Tive uma certa dificuldade em não poder abraçar”, conta ator Bruno Ferrari O ator conta como reagiu ao retorno das gravações da novela 'Salve-se Quem Puder' durante a pandemia

Rafael (Bruno Ferrari) resolve embarcar na loucura de Alexia/Josimara (Deborah Secco) e topa participar de um encontro espiritual com Kyra (Vitória Strada) em Salve-se Quem Puder. A condição para o encontro é que o empresário permaneça o tempo todo com os olhos vendados dentro da sua sala na Labrador. Após preparar o ambiente com direito até a bola de cristal, Alexia/...