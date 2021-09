Magazine Tirullipa sofre acidente de moto e passa por cirurgia "Moto não se brinca. Todo cuidado é pouco. Tem que usar capacete" afirmou o humorista

Tirullipa, 36, disse que sofreu um acidente de moto dentro do condomínio onde mora e precisou passar por uma cirurgia no ombro. Na operação foi necessário colocar onze parafusos e uma placa. Em vídeos publicados no Instagram nesta quinta (2), o humorista afirmou não ter falado antes sobre o assunto porque gosta de vender alegria. "Detesto vir aqui para mostrar triste...