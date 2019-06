Magazine Tirullipa se apresenta em Goiânia e Anápolis Humorista encena espetáculo Se Você Não For, Só Você Não Vai! em três sessões no Estado

O humorista Tirullipa (foto) encena o espetáculo Se Você Não For, Só Você Não Vai! em três sessões em Goiás. Ele se apresenta em Anápolis no Teatro São Francisco, nesta sexta-feira, às 20h30, e duas vezes no Teatro Madre Esperança Garrido, sábado e domingo, sempre às 20 horas. A nova turnê teve o nome baseado no hit que o humorista fez em parceria com Whinders...