Magazine Tirar os sapatos antes de entrar em casa: questão ideológica ou de higiene? Em alguns lares o sapato que vem da rua não é bem-vindo da porta para dentro. Hábito divide opinião entre profissionais da saúde

Antes de atravessar a entrada do apartamento onde vive, o chefe de cozinha Junior Lelis, 29 anos, literalmente coloca os pés no chão. O hábito nasceu depois que ele morou em Londres, onde os calçados que percorriam a cidade eram proibidos da porta para dentro. Mas a definição do limite também caiu como uma luva no antigo costume do goiano de andar descalço “para ...